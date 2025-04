Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : Expo Hall (Shining Hat)

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

L’Expo Hall, l’une des trois architectures symboliques de l’Expo universelle d’Osaka (avec le Grand Anneau et le Ray Garden), accueille les événements clefs comme les cérémonies d’ouverture et de clôture. Une scène de théâtre se trouve à l’intérieur.

La structure est également baptisée « Shining Hat » pour une raison évidente : le disque doré faisant office de toit, soutenu par une base cylindrique. Les concepteurs ont cherché à évoquer l’image d’une antenne parabolique afin d’exprimer le partage et de la réception d’informations pendant les six mois de l’Expo.

Au sein du pavillon se trouve une scène de théâtre circulaire pouvant accueillir 1 900 personnes. Des tons blancs tapissent l’intérieur, et les murs et les sièges sont recouverts de tissus ondulés qui offrent aux visiteurs une sensation de confort alors qu’ils admirent les représentations musicales et les démonstrations d’arts traditionnels comme le nô et le kabuki. Une centaine de spectacles sont prévus sur toute la période.

Par ailleurs chaque soir, les murs extérieurs du pavillon se transforment en écran pour les projection-mapping, où 109 spectacles ont été sélectionnés parmi de multiples propositions reçues du Japon et du monde entier.

(Texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)