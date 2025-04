Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : Ray Garden

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

À travers des représentations artistiques, le Pavillon des Journées nationales, également appelé « Ray Garden », organise à tour de rôle une journée de fête dédiée à chacun des pays et régions qui participent à l’Expo universelle.

Les pays et régions représentés à l’Expo universelle d’Osaka 2025 utilisent leurs pavillons pour que les visiteurs se familiarisent avec leur culture et leur histoire. Mais au sein du Ray Garden, elles célèbrent également à tour de rôle leur propre « journée nationale ».

La scène principale du Ray Garden se compose d’un auditorium pouvant accueillir quelque 500 personnes, y compris des invités en fauteuil roulant. Il y a également une petite scène pour les représentations de théâtre nō, un espace d’exposition présentant la culture traditionnelle du Japon, ainsi qu’un salon et une salle à manger pouvant accueillir 280 personnes. La structure comporte également de longues terrasses inclinées qui traversent la façade et s’étendent du sol jusqu’au toit couvert de verdure. Le mur principal de la salle est recouvert de verre, permettant à la lumière naturelle de pénétrer à l’intérieur.

Le Ray Garden a été conçu comme un lieu convivial, fidèle au rôle qu’Osaka occupe depuis l’Antiquité en tant que porte d’entrée principale vers le territoire japonais. Les organisateurs espèrent qu’il sera le lieu de naissance de nombreux liens internationaux chaleureux qui perdureront dans les années à venir.



L’architecture du Ray Garden est reconnaissable à ses dalles angulaires qui forment le toit de la structure.



Des bannières sont suspendues au plafond, formant un espace intérieur unique dans l’Expo.



Le chemin qui mène au Ray Garden est également agréable à parcourir la nuit.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)