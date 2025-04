Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le Pavillon Better Co-Being

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Le Pavillon Better Co-being est l’un des huit pavillons thématiques de l’Expo universelle d’Osaka 2025. Sans toit ni murs, il a été conçu par Miyata Hiroaki, professeur à la faculté de médecine de l’Université Keiô, et a pour thème « la résonance des vies ».

Le concept de Better Co-Being (« mieux vivre ensemble ») est un pas de plus par rapport à celui du Well-Being (« bien vivre »), centré sur le présent. Il harmonise en effet la notion de durabilité avec les diverses richesses de chaque personne.

Le pavillon a pour objectif de réunir trois expériences de résonance qui existent dans nos vies, à savoir « les résonances entre les individus », ou l’on réaffirme nos propres valeurs avec celles des autres, « les résonances entre les individus et le monde », où des arcs-en-ciel se forment entre chaque visiteur, et les « résonances entre les individus et l’avenir », où des images sont créées en se basant sur des œuvres d’art visuelles.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)