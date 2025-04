Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le Pavillon Playground of Life

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Le concept du Pavillon Playground of Life a été produit par Nakajima Sachiko, musicienne et mathématicienne médaillée d’or aux Olympiades internationales de mathématiques. Représentante phare de la méthode STEAM, qui allie notamment l’enseignement de l’art et des sciences aux enfants, elle a donné naissance à un espace qui invite à expérimenter la joie de vivre et le plaisir à travers les jeux et l’apprentissage.

