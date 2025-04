Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le Pavillon Null2

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Le concept de ce pavillon tourne autour du miroir. L’IA générative permet de créer un alter ego basé sur son apparence et son comportement.

Le Pavillon Null2, créé par l’artiste Ochiai Yôichi, professeur associé à l’Université Tsukuba, a comme motif principal le miroir. La majeure partie de l’extérieur est recouverte d’une « membrane miroir » spécialement conçue, sur laquelle le paysage reflété ondule, oscille et se déforme en permanence.

À l’intérieur se trouve un théâtre entouré d’écrans LED en forme de miroirs. Les données numérisées que les visiteurs téléchargent au préalable sur une application dédiée sont utilisées pour créer un avatar basé sur leur apparence, qui est ensuite projeté sur les écrans. Au fur et à mesure que les visiteurs répondent aux questions posées par l’IA générative, les avatars apprennent à imiter leur discours et leurs actions, de sorte qu’il leur devient possible de se déplacer de manière autonome et d’engager une conversation comme les personnes réelles dont ils s’inspirent.



Les visiteurs se reflètent dans les miroirs sur la facade du pavillon.

(Texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)