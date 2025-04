Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon Live Earth Journey

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Le Pavillon Live Earth Journey propose des spectacles créés par le réalisateur d’animes Kawamori Shôji.

Ce pavillon est composé de « cellules » cubiques empilées, faites de cadres en acier et de panneaux de béton spéciaux, où les visiteurs peuvent découvrir le « Spectacle de la vie », créé par le réalisateur d’animes Kawamori Shōji à l’aide d’une technologie de pointe.

La cellule 01 Deep Vision permet à 30 personnes à la fois de s’immerger dans une chaîne alimentaire de taille cosmique grâce à des lunettes de réalité virtuelle (VR). La cellule 02 Anima ! est une synchronisation d’images, de musique et de vibrations qui permet de ressentir la mélodie de la vie avec tout leur corps.

Les installations qui ne sont pas basées sur la VR présentent des miracles de la vie que les gens ne peuvent généralement pas observer par eux-mêmes, notamment dans la Cellule 03 The Window of the Universe. Celle-ci projette sur un écran géant des sensations telles que l’observation de la Terre depuis son orbite ou l’intérieur d’un œuf. Quant à la cellule 04 Metamorphose, elle capture la vie dans le monde minuscule des micro-organismes.

(Texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)