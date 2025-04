Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon Earth Mart

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Ce pavillon au toit de chaume a été pensé comme un marché imaginaire, basé sur la réflexion sur la vie à travers la nourriture. Il a été produit par Koyama Kundô, vice-président de l’Université des Arts de Kyoto.

Une vingtaine de contenus sont présentés, créés en collaboration avec un large éventail de fournisseurs de produits alimentaires, notamment des producteurs, des grands chefs et des technologues alimentaires.

Le « Marché de la Vie » comprend des zones dédiées aux légumes, aux poissons et au bétail, où les visiteurs peuvent réfléchir à ce qu’ils considèrent comme acquis en matière d’alimentation et prendre conscience de nouvelles façons de consommer grâce à diverses expériences. Le « Marché du Futur », quant à lui, s’appuie sur les traditions, la culture et la technologie japonaises pour présenter l’avenir de l’alimentation (notamment les sushis et les sucreries) sous différents angles.



Ce pavillon a été conçu par l’architecte Kuma Kengo.



Un lustre géant composé de 28 000 modèles d'œuf, qui correspond au nombre moyen qu’un Japonais consommerait dans une vie.

(Texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)