Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon Dialogue Theater

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Ce pavillon pensé par la réalisatrice Kawase Naomi a pour objectif de promouvoir un avenir où le dialogue entre les personnes est capable de surmonter les divisions créées par la race, la religion, la culture et d’autres différences.

Le pavillon Dialogue Theater est aménagé sous la forme d’un théâtre, utilisant deux bâtiments scolaires abandonnés provenant des villes de Nara et Kyoto. Un visiteur est choisi dans le public pour s’avancer vers un grand écran et converser sur un thème unique avec une personne qui participe en ligne depuis un autre endroit du monde.

Tous les visiteurs pourront observer ce dialogue entre deux personnes qui se parlent pour la première fois, comme dans un film. Environ 1 840 rencontres fortuites de ce type devraient se tenir durant toute la durée de l’Expo.



Le premier bâtiment dans lequel les visiteurs entrent.



L’arbre à gauche est un ginkgo qui serait âgé de plus de cent ans. Il a poussé à côté du vieux bâtiment scolaire à son emplacement initial.



Le théâtre dans lequel se déroulent les dialogues entre deux personnes qui ne se connaissent pas.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)