Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon des Émirats arabes unis

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Le pavillon des Émirats arabes unis est symbolisé par le palmier dattier.

Au sein de cette structure de verre les visiteurs peuvent observer des colonnes d’arbres géants formés à partir de déchets agricoles. Le palmier dattier (Phoenix dactylifera), enraciné dans la terre et s’élevant vers le ciel, symbolise la culture et l’économie des Émirats arabes unis.

Outre l’exploration spatiale et l’innovation médicale, le pavillon présente la cuisine émiratie, qui mélange les cultures alimentaires orientale et occidentale, et l’artisanat traditionnel.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)