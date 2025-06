Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon des pays nordiques

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Ce pavillon réunit les cinq pays nordiques, à savoir le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède.

L’architecture en bois de trois étages, mesurant 17 mètres de haut et d’une superficie de 1 200 mètres carrés, évoque l’image d’une grange nordique traditionnelle.

À l’intérieur, les visiteurs sont initiés aux technologies futures liées au développement durable. Des images de la nature et de la vie nordiques sont projetées sur des écrans de papier fabriqués à partir de riz qui doit être jeté. Les températures ambiantes et les arômes de l’Europe du Nord ont même été recréés.

Il est aussi possible de profiter d’un restaurant sur le toit et d’authentiques confiseries conçues par le chef pâtissier japonais Ai Ventura, qui vit actuellement en Suède. La boutique au rez-de-chaussée propose une importante variété d’article dont les fameux personnages Moomin, extrêmement populaires au Japon grâce aux dessins animés.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)