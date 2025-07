Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de l’Azerbaïdjan

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Visiterle Japon

Voici une présentation succincte du pavillon de l’Azerbaïdjan.

L’extérieur du pavillon captive par ses six grandes arches symbolisant les caractéristiques de l’Azerbaïdjan, dont la richesse de sa culture, sa position unique au carrefour de l’Europe de l’Est et de l’Asie occidentale, ainsi que les ponts tournés vers l’avenir.

À l’intérieur, les visiteurs explorent les trésors du pays — pétrole, ressources naturelles, traditions, sports et tourisme — grâce à des images projetées sur un écran immersif à 360 degrés. La boutique et le restaurant du pavillon invitent également à découvrir des plats et boissons traditionnels, pour une expérience authentique.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)