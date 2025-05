Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon des États-Unis

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Au sein du pavillon des États-Unis il est possible d’admirer un échantillon de roche lunaire recueilli en 1972.

Vu d’en haut, ce pavillon se présente sous la forme de deux bâtiments triangulaires côte à côte, avec un cube de 13,5 mètres de côté flottant entre eux. Le design s’inspire de la valeur esthétique japonaise du wabi-sabi.

Sur les murs extérieurs, de grands écrans LED présentent des monuments emblématiques et des innovations industrielles des États-Unis, leurs images se reflétant dans le cube pour créer une scène fantastique. La cour au-delà abrite un jardin rempli de plantes d’origine américaine, ainsi qu’une scène où se déroulent des spectacles de jazz et de R&B, des danses traditionnelles amérindiennes en cercle, et d’autres événements culturels.

À l’intérieur, Spark, la mascotte en forme d’étoile du pavillon des États-Unis, guide les visiteurs à travers des innovations de pointe dans cinq domaines d’importance mondiale, dont l’exploration spatiale. Chaque exposition immersive invite à voyager vers de nouvelles façons de penser.

La pièce maîtresse du pavillon, qui ne manquera pas d’attirer bien du monde, est la roche lunaire, un échantillon recueilli en 1972. Un restaurant a également été aménagé sur le thème de l’espace.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)