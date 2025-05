Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de l’Inde

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Le pavillon de l’Inde est consacré aux domaines pharmaceutique, médical et spatial.

Le pavillon présente des développements pharmaceutiques et d’autres technologies médicales, ainsi que des technologies spatiales, notamment l’atterrissage réussi d’une sonde non habitée sur la lune en 2023.

L’extérieur, inspiré de l’Himalaya, présente d’anciennes peintures murales bouddhiques ainsi qu’une représentation de Hanuman, le dieu singe hindou, qui utilisait des herbes médicinales de montagne pour sauver des gens.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)