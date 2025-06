Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de l’Indonésie

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Visiterle Japon

L’indonésie, avec ses 17 000 îles et ses 1 300 groupes ethniques, est fière de présenter son pavillon pour l’Expo d’Osaka 2025.

L’extérieur de ce pavillon représente un navire, un symbole important pour l’Indonésie qui, avec plus de 17 000 îles, est le plus grand archipel du monde. Cette conception reflète la volonté de réaliser le rêve du peuple indonésien de devenir une nation avancée d’ici à 2045.

L’exposition, qui comprend une forêt tropicale miniature, présente la beauté de la nature, l’importance de la conservation et une explication des initiatives en matière d’énergie renouvelable. Les visiteurs trouveront également des sections consacrées à l’artisanat et à la culture alimentaire des quelque 1 300 groupes ethniques d’Indonésie, ainsi qu’une présentation de la future capitale de Nusantara. Des forums d’affaires et des ateliers sont également organisés.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)