Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de l’Ouzbékistan

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Le concept architectural s’inspire des caravansérails, ces auberges qui permettaient aux voyageurs de se reposer le long de la Route de la soie. L’objectif est de créer un lieu de rencontre où les gens peuvent se réunir pour échanger des connaissances et des cultures.

Vu d’en haut, le pavillon est triangulaire et couvre environ 750 mètres carrés sur deux étages. Basé sur des techniques architecturales traditionnelles, les fondations sont constituées d’argile et de briques, et le toit est formé d’environ 280 pièces de bois et d’autres matériaux naturels réutilisables. Le bois est du cèdre japonais, qui a été abattu près d’Osaka. Après l’Expo, il est prévu de l’expédier en Ouzbékistan pour qu’il soit réutilisé dans des établissements d’enseignement. Cela montre à la fois l’engagement du pays à réaliser une économie circulaire et le symbole de ses liens avec le Japon.

L’exposition est divisée en trois sections (éducation, innovation et énergie propre) qui présentent les initiatives de l’Ouzbékistan pour l’avenir. Les visiteurs peuvent s’immerger totalement dans les sites célèbres et l’artisanat traditionnel grâce à des projections à 360 degrés.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)