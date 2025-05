Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de l’Union européenne

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Le pavillon de l’Union européenne fait la promotion d’un projet environnemental en présentant par exemple des technologies incorporant des éléments de la culture japonaise.

Ce pavillon promeut les notions de durabilité, d’esthétique et d’inclusion, les trois principes guidant le nouveau Bauhaus européen, un projet environnemental, économique et culturel qui a pour objectif de décarboner le secteur de la construction.

Les visiteurs peuvent comprendre de quelles façons l’UE et le Japon prennent ce défi à bras-le-corps à travers des installations interactives (quiz, tables rondes, etc.). Des espaces présentent des fascinantes technologies incorporant des éléments de la culture japonaise, tels que ce jardin zen entretenu par un bras robotisé (photo ci-dessous) ou des origami de grues en version numérique.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)