Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de la Grande-Bretagne

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Visiterle Japon

Le design unique de ce pavillon, inspiré des blocs de construction, représente l’idée que l’accumulation de petites idées conduit à des innovations qui changent le monde.

La mascotte du pavillon, Pix, qui vit dans le monde numérique, a également été créée à l’image des blocs de construction et symbolise la créativité qui peut être librement transformée.

Pix guide les visiteurs à travers l’exposition, qui utilise pleinement l’IA et d’autres technologies de pointe. Les visiteurs peuvent également participer à des ateliers et à des événements artistiques pour en apprendre davantage sur la science, la technologie et les questions environnementales, et écouter de la musique conçue à partir de sons recueillis dans les rues de Grande-Bretagne et du Japon.

Le restaurant du pavillon, qui donne sur un jardin à l’anglaise, propose un menu varié, comprenant des plats connus comme le fish and chips, l’afternoon tea et le poulet tikka masala. Arrêtez-vous à la boutique du pavillon pour découvrir les spécialités locales et d’autres articles.



Pix, la mascotte du pavillon

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)