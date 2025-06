Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de l’Australie

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

L’apparence de ce pavillon s’inspire de la fleur d’eucalyptus, l’un des symboles de l’Australie. Dans un souci de durabilité, il a été construit en réutilisant des matériaux de construction provenant d’événements internationaux antérieurs.

Dans le pavillon, les images d’une forêt d’eucalyptus entourent les visiteurs, et même les odeurs et les sons, y compris ceux des animaux sauvages, sont reproduits, les plongeant dans la grandeur de la nature. Le large éventail de spectacles est à ne pas manquer, notamment les représentations qui permettent aux visiteurs de découvrir la culture des peuples indigènes, qui vivent en harmonie avec la terre depuis les temps les plus reculés.

La cuisine locale, comme le bœuf et l’agneau australiens, ainsi que divers vins, peuvent être dégustés au restaurant du bâtiment.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)