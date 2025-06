Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de l’Autriche

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Le thème de ce pavillon, « Composer l’avenir », est très approprié pour ce pays si étroitement lié à la musique. Son apparence, avec une spirale s’élevant vers le ciel, représente une partition musicale.

L’une des pièces les plus remarquables du pavillon est une réplique du piano à queue « Empereur », offert à l’empereur Meiji lors de l’exposition universelle de Vienne en 1873, qui symbolise le lien entre l’Autriche et le Japon.

Les visiteurs peuvent s’amuser à créer leurs propres compositions à l’aide de l’intelligence artificielle et assister à des interprétations de piano à distance.

Côté gastronomie locale, sont entre autres proposés le traditionnel plat de viande Schnitzel et les gâteaux au beurre Kaiserschmarrn.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)