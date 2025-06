Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon d’Oman

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Entre la mer d’Arabie, les déserts, les montagnes et les espaces verts, le pavillon d’Oman présente les divers paysages naturels du pays et les avancées en matière d’énergies renouvelables.

À l’extérieur du pavillon sont alignés des objets rouges, petits et grands, qui créent un espace de sociabilisation pour les visiteurs. Le couloir menant à l’intérieur est doté d’un plafond en verre, le long duquel l’eau s’écoule.

Outre les expositions présentant des solutions de gestion des ressources en eau pour rendre le désert plus vert, des événements interactifs permettent aux visiteurs d’essayer des costumes traditionnels et de préparer des plats locaux.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)