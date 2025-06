Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon des Pays-Bas

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

L’extérieur du pavillon des Pays-Bas se remarque par la sphère blanche de 11 mètres installée au centre du bâtiment. Elle représente à la fois l’énergie renouvelable et le lever du soleil, et en son sein se trouve un écran à 360°

En entrant dans le pavillon, les visiteurs reçoivent un appareil en forme de sphère, de la taille d’une main, qui peut changer de couleur et contrôler l’écoulement de l’eau. Commence alors un voyage à la découverte de nouvelles sources d’énergie, telles que l’hydrogène.

Miffy, le célèbre personnage de livre d’images néerlandais, très populaire au Japon, est l’ambassadeur des enfants dans ce pavillon. On peut le voir sur des affiches avec des explications adaptées aux plus petits, et des produits spécialement conçus pour l’Expo 2025 sont proposés à la cafétéria et à la boutique de souvenirs.



Un Miffy est installé devant le pavillon.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)