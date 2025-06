Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon du Qatar

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Ce pavillon conçu par le célèbre architecte Kuma Kengo s’inspire de la forme d’un boutre qatari traditionnel, un voilier en bois doté d’une voile triangulaire. La structure a été réalisée à l’aide de techniques japonaises de travail du bois (sashimono), afin d’illustrer le lien qui unit les deux pays par le biais de la mer.

Le Qatar tire depuis longtemps profit de la mer, qu’il s’agisse de l’ancienne tradition de la plongée pour pêcher les perles ou, plus récemment, du gaz naturel. Le commerce constitue son principal lien avec le Japon.

L’une des expositions du pavillon utilise des images multimédias pour présenter le riche patrimoine maritime, ainsi que les initiatives visant à protéger les écosystèmes et les technologies environnementales de dessalement.



L’intérieur en bois du pavillon

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)