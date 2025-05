Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon du Canada

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

L’architecture du pavillon du Canada évoque le dégel d’une rivière au début du printemps.

Le thème de ce pavillon est la « régénération ». L’extérieur bleu et blanc représente le dégel d’une rivière au début du printemps. Les visiteurs partiront pour un petit périple le long de la rivière, où ils observeront la vie locale et expérimenteront la chaleur et la positivité des Canadiens grâce à la réalité augmentée sur une tablette spéciale.

Plus de 100 artistes canadiens de premier plan, dont des musiciens classiques et des DJ, monteront sur scène. Côté gastronomie, il sera possible de déguster une poutine, plat traditionnel composé de frites, de fromage en grains et de sauce.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)