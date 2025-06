Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon du Koweït

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

La conception de ce pavillon, qui ressemble à des ailes déployées, représente un vol vers l’avenir et un accueil à bras ouverts pour les visiteurs. La nuit, des lumières colorées apportent la « lumière du futur » à la structure.

Le pavillon de deux étages comprend une galerie, un jardin et une cour traditionnelle du Moyen-Orient. Il y a également des salles d’activités aux thèmes variés. L’espace principal comporte un dôme qui évoque une perle et permet aux visiteurs de se détendre sous le ciel nocturne du désert, avec des expositions qui intègrent les dernières technologies pour une vue immersive du passé, du présent et de l’avenir du Koweït.

Le restaurant du pavillon sert des plats traditionnels de la région, agrémentés d’épices aromatiques.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)