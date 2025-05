Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Ce pavillon est dédié à l’aide humanitaire internationale, dont la mission est de « protéger les vies humaines, la santé et la dignité ».

Le pavillon de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se compose de trois zones qui peuvent être visitées en une demi-heure environ. Tout d’abord sont présentées des images et un mapping vidéo du quotidien des peuples à travers le monde. Puis le théâtre propose une expérience immersive des terribles réalités de la vie durant les guerres et les catastrophes. Enfin, les visiteurs peuvent lire les messages de certains acteurs qui contribuent à l’aide humanitaire internationale. Ces textes sont projetés sur un écran géant, et chacun peut également inscrire ces pensées.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)