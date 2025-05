Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon des Nations Unies

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Le pavillon des Nations unies revient sur les 80 ans depuis la création de cette organisation internationale.

Ce pavillon réunit tous les Secrétariats des Nations unies. Il y présente les 80 années d’histoire de cette organisation et ses efforts pour faire face aux défis mondiaux et aux crises humanitaires.

Il sera possible de comprendre comment les actions des Nations unies à l’international ont une conséquence sur la vie quotidienne des peuples, ce qui inspirera peut-être chaque visiteur à réfléchir à la façon de créer un avenir durable.

Il s’y trouve également une boutique proposant entre autres des éditions limitées de produits relatifs aux Nations unies.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)