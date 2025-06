Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de la Colombie

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Visiterle Japon

La Colombie également dispose de son propre pavillon pour l’Expo d’Osaka 2025.

La Colombie possède la deuxième plus grande source d’eau douce d’Amérique du Sud et l’une des plus grandes diversités de flore et de faune au monde. La richesse de sa nature a inspiré la littérature, avec l’exemple remarquable des Cent ans de solitude (1967) du lauréat du prix Nobel Gabriel García Márquez.

L’extérieur du pavillon, qui ressemble à une pile de blocs de glace, s’inspire d’une scène marquante du roman dans laquelle un garçon voit de la glace pour la première fois de sa vie. L’exposition permet aux visiteurs de découvrir ce magnifique pays à travers sa culture, ses destinations touristiques, ses produits et d’autres aspects.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)