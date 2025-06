Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de l’Arabie saoudite

L’Arabie saoudite, qui accueillera la prochaine exposition universelle à Riyad en 2030, a conçu son pavillon de manière à recréer l’architecture traditionnelle de son ancienne capitale. En parcourant ses espaces sinueux, les visiteurs arrivent dans une cour intérieure qui accueille plus de 700 événements, dont des spectacles quotidiens de musique et de théâtre, des danses et des lectures de contes.

