Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de la Suisse

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Le pavillon de la Suisse présente quelques travaux scientifiques intéressants. Le café Heidi situé sur le toit propose des plats à base de fromage.

Ce pavillon est particulièrement remarquable avec ses six sphères blanches ou transparentes de tailles différentes. Étonnamment, le poids total de la structure n’est que de 450 kilogrammes, ce qui en fait le bâtiment à l’empreinte carbone la plus faible de l’exposition.

Les objets exposés explorent trois thèmes : la vie, la planète et l’homme augmenté. L’énorme image en papier découpé de la vie dans les Alpes illustre la culture du pays inspirée par la nature. Parallèlement, le pavillon présente des travaux scientifiques et des technologies de pointe. Des espaces présentent par exemple les mesures de lutte contre les deepfake, des robots comestibles et une reproduction chimique de l’odeur des comètes.

La mascotte du pavillon est Heidi, connue dans le monde entier grâce aux romans à succès. Le café Heidi, situé sur le toit, sert des plats à base de fromage et des desserts à base de barres Kit Kat.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)