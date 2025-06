Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de l’Espagne

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Visiterle Japon

Le pavillon de l’Espagne est dédié au Kuroshio, un courant chaud de l’océan Pacifique occidental qu’empruntait les bateaux naviguant en Asie à l’âge de l’exploration. L’imposant escalier à l’entrée symbolise la mer et le soleil, sources de vie.

L’intérieur du pavillon est aussi sombre que les profondeurs de l’océan. Il présente la vie sous-marines et les économies bleues (qui servent à promouvoir la durabilité des écosystèmes marins), ainsi que l’histoire des relations entre l’Espagne et le Japon. Des œuvres d’art sur le thème de la lumière du soleil sont exposées sur la place au-delà des marches.

Le pavillon dispose aussi d’un restaurant où l’on peut déguster des tapas.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)