Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de la Serbie

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Le pavillon de la Serbie met l’accent sur des contenus ludo-éducatifs.

L’apparence du pavillon de la Serbie s’inspire des petites îles du Danube, le deuxième plus long fleuve d’Europe, qui traverse le centre de Belgrade, exprimant une harmonie entre le paysage urbain et la nature.

Le bâtiment comporte neuf zones où l’accent est mis sur des activités ludiques et éducatives. Un espace extérieur propose un jeu ressemblant à la marelle, ainsi qu’un restaurant chic.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)