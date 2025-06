Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de la Thaïlande

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Visiterle Japon

La Thaïlande, souvent surnommée « le pays des sourires » pour son hospitalité, met en avant dans son pavillon la qualité de sa cuisine, son bien-être et sa santé publique.

L’apparence de ce pavillon rappelle l’architecture traditionnelle thaïlandaise et présente des sculptures d’éléphants en bois à l’extérieur. Il est divisé en trois zones qui font la promotion de sa cuisine, son bien-être et sa santé publique.

La première zone utilise le théâtre et l’art pour présenter des aspects de la santé basés sur la nature et la sagesse traditionnelle. La deuxième zone présente un affichage interactif offrant des informations sur les soins de santé, la santé publique et un large éventail de sujets liés à la santé. La troisième zone est consacrée à la phytothérapie, à l’aromathérapie et aux produits de santé.

Le pavillon propose également de goûter à la cuisine thaïlandaise, d’apprécier des massages, et offre aux visiteurs la possibilité de rafraîchir leur corps et leur esprit grâce à la sagesse du « pays des sourires ».

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)