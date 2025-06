Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de la République tchèque

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Dans le pavillon, il est possible d’admirer entre autres des œuvres issues de l’Art nouveau.

Le pavillon est construit à partir d’une fusion de panneaux CLT (bois lamellé-croisé) modernes fabriqués à partir de bois tchèque et d’une façade recouverte de cristal de Bohème. L’intérieur est constitué d’un magnifique couloir en spirale qui devient une galerie de 250 mètres de long.

Les visiteurs peuvent apprécier des peintures et des sculptures, notamment des œuvres de l’artiste tchèque Alphonse Mucha, figure de proue de l’Art nouveau, qui a balayé l’Europe à la fin du XIXe siècle.

L’espace central ouvert accueille des spectacles de musiciens et de danseurs tchèques. Le restaurant sert un ragoût de goulasch traditionnel et des boulettes accompagnées de bière tchèque.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)