Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon du Chili

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

La Chili également possède son pavillon durant l’Expo d’Osaka 2025.

Le symbole du pavillon du Chili est une tapisserie makün de 242 mètres carrés. Elle a été tissée à la main par 200 personnes et transportée par bateau au cours d’un voyage qui a duré un mois et demi.

À l’intérieur du bâtiment, trois écrans fournissent des informations sur la culture chilienne et sur diverses initiatives en matière de développement durable. Les visiteurs peuvent également déguster des boissons alcoolisées, comme le pisco, une eau-de-vie de raisin, et des plats traditionnels à base de fruits de mer et d’autres ingrédients.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)