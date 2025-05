Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de la Chine

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Le pavillon de la Chine est le plus grand pavillon international de l’Expo, d’une superficie d’environ 3 870 mètres carrés. Certaines pièces exposées n’étaient jamais sorties des frontières du pays.

La conception du pavillon est basée sur les anciennes bandes d’écriture chinoises en bambou. 119 textes, y compris de la poésie, y sont inscrits (voir photos ci-dessous).

L’intérieur expose des pièces d’antiquité, des sculptures de personnages célèbres comme le moine Jianzhen, qui joué un rôle essentiel dans la diffusion du bouddhisme au Japon, et d’autres objets qui ne sortent normalement jamais de la Chine. Il s’agit donc d’une rare occasion d’admirer de tels trésors sur l’Archipel. Il est également possible de voir des échantillons de sable lunaire prélevés sur la face cachée de la lune par le robot lunaire chinois Chang’e 6 en juin 2024, une première mondiale.

En outre, à l’aide des dernières technologies vidéo, le pavillon introduit aux visiteurs des techniques agricoles traditionnelles qui préservent les écosystèmes.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)