Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de l’Allemagne

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Ce pavillon composé de structures circulaires en bois a été baptisé « Wa » pour représenter trois significations, le cercle (wa, 輪), l’harmonie (wa, 和) … et le « waah » de surprise !

Les expositions proposées adoptent des approches ludo-éducatives et immersives. Le concept nippon du « kawaii » (mignon) est également mis en valeur, et les visiteurs peuvent se faire guider par l’adorable mascotte Circular pour en apprendre davantage sur les économies circulaires.

Le restaurant sert des plats allemands, comme les currywurst (saucisses accompagnées de ketchup au curry), très appréciés à Berlin, ou des plats maison comme le ragoût de bœuf. Approcier une pinte de bière dans le grand jardin est aussi une option bien attractive !

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)