Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon du Turkménistan

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Le pavillon dispose de trois étages explorant la culture, l’histoire et les technologies du Turkménistan.

Le pavillon évoque des scènes du désert de Karakum, qui occupe près de 70 % du territoire du pays. Sa forme en triangle arrondi exprime les idées de « circulation », de « durabilité » et de « flux de vie ». L’écran géant situé sur le mur extérieur montre des images de personnes vivant en harmonie avec la nature, ainsi que des scènes de chevaux en liberté.

Les thèmes des expositions varient d’un étage à l’autre. Le rez-de-chaussée explore le passé, le présent et l’avenir. Au premier étage, l’exposition est consacrée à l’innovation et au deuxième étage, à la culture. Les visiteurs peuvent découvrir la fusion des traditions d’Asie centrale et des technologies de pointe.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)