Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de la Turquie

Visiterle Japon

Les motifs en forme de vagues sur les murs extérieurs expriment la situation géographique du pays sur la mer Méditerranée et la mer Noire, et à l’entrée, une enseigne lumineuse montre le croissant de lune et les étoiles du drapeau national.

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский