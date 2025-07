Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon du Népal

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Visiterle Japon

Le pavillon du Népal n’est pas encore officiellement ouvert. Que pourra-t-on y voir ?

Le Népal, qui abrite la plus haute montagne du monde, le mont Everest, et qui s’épanouit en tant que porte d’entrée de l’alpinisme himalayen, possède quatre sites inscrits au patrimoine mondial : le bassin de Katmandou, le lieu de naissance du Bouddha historique (les jardins de Lumbini), le parc national de Sagarmatha et le parc national de Chitwan.

En plus de présenter l’attrait de la nature magnifique, des diverses cultures ethniques, de l’artisanat traditionnel et de l’art bouddhiste, une exposition est également prévue pour traiter des liens avec le Japon. Les deux pays se préparent d’ailleurs à célébrer le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2026.

Quel monde se cache derrière les mystérieuses portes dorées du pavillon ?

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)