Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon du Bahreïn

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

La pavillon du Bahreïn insiste sur l’importance de la culture maritime du pays.

Le pavillon s’élève sur quatre étages et son design évoque la forme d’un boutre, un bateau à voile de conception ancienne qui navigue encore dans les eaux du Bahreïn. La conception s’inspire à la fois de l’héritage maritime du pays et des traditions japonaises de travail du bois, avec une structure formée de piliers de bois imbriqués.

Le pavillon présente des expositions sur la riche culture maritime de Bahreïn, née de sa position importante sur les anciennes routes commerciales.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)