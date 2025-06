Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon Baltique

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Le pavilllon Baltique présent les expositions communes de la Lettonie et la Lituanie.

La Lettonie et la Lituanie collaborent dans ce pavillon pour présenter la magnifique diversité naturelle de la région baltique et leur patrimoine culturel commun.

Le « Mur du futur » est une exposition interactive consacrée aux arts de l’espace. Elle affiche brièvement des messages écrits par les visiteurs sur son écran tactile. Barabi-chan, sa mascotte inspirée de la cèpe de Bordeaux (Boletus edulis), contribue à présenter la beauté des forêts luxuriantes de cette partie du monde.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)