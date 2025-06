Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de la Hongrie

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Ce pavillon, situé dans un grand espace vert rappelant la Grande plaine hongroise, impressionne dès le premier coup d'œil. Le bâtiment comporte plus de 30 000 fines lamelles qui dansent dans la brise comme les feuilles des arbres.

À l’arrière du site se trouve le « Dôme immersif », conçu à l’image d’un tas de feuilles mortes. À l’intérieur, vous pourrez assister à des spectacles de musique traditionnelle qui vous transporteront dans la campagne hongroise.

Dans le restaurant et le bar, les visiteurs peuvent déguster des spécialités de bistrot telles que les crêpes à la viande de style Hortobágy (une région du nord-est du pays) ou les fröccs, une boisson à base de vin blanc ou rosé mélangée à de l’eau gazeuse, particulièrement populaire en été.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)