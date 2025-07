Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon des Philippines

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Visiterle Japon

Les diverses communautés ethniques et culturelles de cette nation sont mises en valeur dans ce pavillon.

L’extérieur est constitué d’un motif de rotin avec, sur les côtés, 212 panneaux de tapisserie traditionnellement tissés à la main (seconde photo). Les liens spirituels des diverses communautés ethniques et culturelles de cette nation de plus de 7 000 îles sont ainsi mis en valeur.

À l’intérieur, des textiles de différentes régions sont exposés dans une forêt d’art, et des spectacles de danses et d’artisanat traditionnels sont présentés en direct.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)