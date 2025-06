Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de la Bulgarie

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

La Bulgarie a introduit le yaourt au Japon lors de l’Expo universelle d’Osaka 1970. Aujourd’hui en 2025, le pavillon est symbolisé par la mascotte Lacto-chan, modélisé selon la bactérie Lactobacillus bulgaricus, essentielle pour fabriquer cet aliment.

L’intérieur du bâtiment évoque la flore intestinale. Il offre un espace d’apprentissage où la vision et les rêves des gens se rejoignent. Des expositions interactives invitent à des expériences immersives du vaste monde naturel et de l’univers microscopique des bactéries.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)