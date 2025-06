Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de la Pologne

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

L’impressionnante façade en bois du pavillon a été conçue avec la technique japonaise traditionnelle d’assemblage du bois kigumi kôhô, qui a la forme de vagues qui se propagent, exprimant le fait que l’innovation doit se poursuivre de manière permanente.

Le pavillon présente des expositions d’art spatial utilisant l’IA, et elles permettent de découvrir la créativité des Polonais.

Des récitals de pièces du compositeur Frédéric Chopin se tiennent dans la salle de concert du bâtiment. Des écouteurs sont disponibles pour vous permettre de savourer le son pendant votre visite.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)