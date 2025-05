Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de la Belgique

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

La « renaissance humaine » est le thème du pavillon de la Belgique, qui présente les éléments fondamentaux de la vie, à savoir l’eau et les cellules.

L’apparence du bâtiment représente les trois états de l’eau — liquide, solide et gazeux. À l’intérieur, des expositions permettent de comprendre comment le pays contribue au développement des sciences de la vie et des soins de santé, avec des technologies de pointe utilisant l’IA et les robots.

Sur le toit, une terrasse propose un restaurant où les visiteurs peuvent déguster du chocolat, des gaufres et de la bière avec une vue sur le site de l’Expo universelle.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)