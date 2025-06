Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon du Portugal

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Conçu par l’architecte japonais de renommée mondiale Kuma Kengo, l’intérieur et l’extérieur du pavillon sont ornés d’innombrables cordes suspendues qui expriment les couleurs et les vagues.

Les expositions du pavillon présentent les efforts de conservation des océans déployés par le Portugal et les quelque cinq siècles de relations entre ce pays et le Japon, à commencer par le commerce Nanban (« les barbares du sud »), expression japonaise pour désigner les Européens, principalement les Portugais, qui arrivaient sur l’Archipel par les routes maritimes du sud. Les visiteurs peuvent profiter d’une expérience visuelle et sonore sous-marine simulée.

Un restaurant propose une cuisine portugaise à base de fruits de mer du Kansai.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)