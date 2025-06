Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de Malte

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

L’entrée dans le pavillon de Malte se fait par un mur d’écrans géants représentant une « porte temporelle ». L’imagerie affichée crée l’illusion d’un ancien mur de calcaire. C’est une expérience immersive mêlant esthétique ancienne et technologie de pointe qui attend les visiteurs.

Une armure de samouraï emmenée à Malte par une délégation japonaise à la fin de l’époque d’Edo (1603-1868) constitue l’une des pièces maîtresses du pavillon. La première ambassade japonaise en Europe, qui comprenait entre autres le fondateur de l’Université Keiô, l’intellectuel Fukuzawa Yukichi, a fait don de l’armure à Malte lors de sa visite. Celle-ci a été redécouverte dans l’armurerie du pays en 2015. Il y avait trois pièces au total, récemment restaurées, dont l’une est justement exposée dans le pavillon, en témoignage de la longue relation entre Malte et le Japon.

La cuisine maltaise est servie sur la terrasse extérieure du pavillon.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)