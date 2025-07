Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de la Malaisie

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Le pavillon a été conçu par l’architecte japonais de renom Kuma Kengo.

L’apparence du pavillon est basée sur les textiles songket à motifs complexes de Malaisie. L’extérieur de la structure utilise 5 000 plants de bambou du Japon et l’intérieur 500 plants de Malaisie, recréant ainsi une forêt. Lorsque les bambous sont éclairés la nuit, les motifs des rubans extérieurs créent une illusion chatoyante de fils d’or et d’argent.

Les expositions offrent des expériences naturelles et culturelles, accompagnées de démonstrations d’artisanat traditionnel et d’un espace où l’on peut essayer divers habits folkloriques. Une cuisine malaise certifiée halal est également proposée.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)