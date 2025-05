Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de Monaco

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

La principauté de Monaco, dont 20 % du territoire est constitué de parcs et de jardins, a créé un pavillon inspiré des jardins méditerranéens et japonais.

Dans les expositions de ce pavillon, des structures métalliques ont remplacé les troncs et les branches des plantes. Un espace visuel de forme cylindrique offre aux visiteurs une immersion « sous-marine » pour sensibiliser à l’environnement.

Sur une terrasse panoramique, un maître sommelier sert des grands crus et des cognacs provenant de la cave à vin du célèbre Hôtel de Paris Monte-Carlo.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)